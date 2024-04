Gswb-Chef muss sich vor Stadtpolitik verantworten

Neos wollen Ferch den Vorsitz streitig machen

Für die Einladung in den Kontrollausschuss von Rassaerts machten sich vor allem die Neos stark. Die Pinken, die sich bei der Wahl im März von zwei auf ein Mandat halbierten, wären gerne von der Gepflogenheit abgerückt, der kleinsten Fraktion den Vorsitz zu geben. Das ist Ferch mit seiner Liste Salz. Dessen Eignung stellten die Neos aufgrund Ferchs gutem Verhältnis zu SPÖ und KPÖ Plus in Frage. „Das stimmt überhaupt nicht“, sagt Ferch dazu. Und an die Neos gerichtet: „Mit meiner Erfahrung weiß ich, wie ich bei Befragungen vielleicht mehr erfahre als durch pure Konfrontation.“