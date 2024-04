Mit einem McDonald’s-Menü günstiger zur Flugshow!

„Ready to take off“, heißt es von 29. April bis 14. Mai in Kärntens und Osttirols McDonald’s Filialen. Anlässlich der spektakulären Flugshow, die von Veranstalter Michael Raunig am 13. und 14. Juli wieder bei der Jacques Lemans Arena in St. Veit stattfindet, bieten die McDonald’s Franchisenehmer Rudolf Ringhofer und Karl Jurak zwei eigens kreierte Flugshow-Menüs an.