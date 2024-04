„Vizekusen“ ist schon so groß wie Juventus

„Den Begriff Vizekusen habe ich nie leiden können. Jetzt ist er endlich Geschichte – und das vollkommen zu Recht.“ Leverkusen-Legende und DFB-Sportdirektor Rudi Völler brachte es auf den Punkt. Der neue deutsche Meister, der erstmals in der 120-jährigen Vereinsgeschichte die Schale hochhalten durfte, bewegt sich in dieser Saison in eigenen Sphären. Und das nicht nur in Deutschland! Die „Krone“ nahm Bayer 04 unter die Lupe.