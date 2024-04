Bad Aussee doch nicht der Mittelpunkt Österreichs?

Doch neue Bemessungsgrundlagen zweifeln das Fundament dieser These nun stark an. So soll der Punkt eine 30-minütige Autofahrt entfernt, etwa 25 Kilometer weiter östlich liegen – und damit auch in einem anderen Gemeindegebiet, nämlich jenem von Stainach-Pürgg. Dies ermittelte kürzlich das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen. Auch die zuständige Abteilung des Landes Steiermark bestätigt diesen Punkt im Nordosten der Gemeinde.