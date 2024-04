Eine schrecklich nette Sportlerfamilie

Investition in Talente und in die Zukunft

Dabei geht es den Montafonern nicht zwingend darum, als Kopfsponsor sichtbar zu sein. „Gerade die jungen Sportlerinnen und Sportler brauchen unsere Unterstützung“, erklärt Bitschnau. „Da sind oft die Eltern die einzigen, Geldgeber und in solchen Fällen sind oft schon 500 Euro ein wichtiger Beitrag. Und wer weiß, vielleicht ist ja ein Talent dabei, dass den Sprung ganz nach vorne schafft, so wie Izzi.“