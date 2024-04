Der Meister muss zeigen, dass er auch Krise kann

In dieser schwierigen Phase müssen die Verantwortlichen um Geschäftsführer Stephan Reiter und Sportdirektor Bernhard Seonbuchner, die gestern zu keiner Stellungnahme bereit waren, beweisen, dass sie auch Krise können. Während die Spieler heute und morgen zwei freie Tage zugestanden bekamen, wird in der Führungsriege eifrig analysiert und diskutiert. Wie soll es nun weitergehen? Warum geriet man binnen weniger Tage in diese Lage? Und vor allem: Was muss getan werden, um den elften Liga-Titel in Folge feiern zu dürfen? Den Bullen bleiben dabei zwei Optionen – eine mit und eine ohne Cheftrainer Gerhard Struber.