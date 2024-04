Hund machte Wanderer auf totes Herrchen aufmerksam

Hundebellen ließ Wanderer am Samstag im Bereich der Gowilalm in Spital am Pyhrn (OÖ) aufhorchen und die Polizei alarmieren. Eine daraufhin gestartete Suchaktion stieß auch recht rasch auf einen abgängigen Wanderer – der 49-Jährige konnte allerdings nur mehr tot geborgen werden.