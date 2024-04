Dealerin zog 211 Cannabispflanzen auf

Bei einer Hausdurchsuchung in ihrem derzeit unbewohnten Haus entdeckten die Beamten in einer Indoor-Plantage 211 Cannabispflanzen. In der Klagenfurter Wohnung der Frau fanden sie rund vier Kilo Cannabis, szenetypisches Verpackungsmaterial, zwei Laptops, zwei digitale Waagen, eine Mühle zum Zerkleinern des Krauts (Grinder) und mehrere Handys.