Österreichische Black Hawk fliegen über New York

Die beiden S70 Black Hawk erhielten bei Ace Aeronautics LLC in Guntersville, Alabama, eine Modernisierung der Avionik. Da sich Hersteller Sikorsky für die Modifikationen im Cockpit interessiert, erfolgte im Anschluss ein kurzer Zwischenstopp in Stratford, Connecticut. Von dort flogen die „Falken“ weiter zum Seehafen in Norfolk, Virginia, wo sie Anfang nächster Woche nach Antwerpen verschifft werden. Die beiden Maschinen werden dort Anfang Mai erwartet, und fliegen abschließend in ihre Heimat nach Langenlebarn zurück.