Eine „Lady“, die wirklich alle in ihren Bann zieht

Die Premiere des beliebten Broadway-Klassikers „My fair Lady“ auf der Seebühne in Mörbisch findet zwar erst am 11. Juli statt, trotzdem wurden bereits jetzt 100.000 Karten verkauft. „Das ist beeindruckend und ein unglaublicher Vertrauensbeweis des Publikums. Es ist erfreulich, dass wir an den Vorjahresboom von ’Mamma Mia!’ anknüpfen können. Mörbisch bleibt auf Erfolgskurs!“, freut sich Kulturreferent und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.