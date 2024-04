„Fit mit Philipp“ wird vom ORF endgültig abgesetzt

Seit Anfang April befindet sich Philipp Jelinek auf ORF-Urlaub. Auch hieß es, dass es wohl keine Auftritte mehr von ihm im Rahmen von „Fit mit Philipp“ geben werde. Das nennt man dann wohl eine klassische „Cool Down“-Phase – wenn es denn auch tatsächlich ernst gemeint war. Nach dem Bekanntwerden des Chat-Protokolls zwischen ihm und dem ehemaligen Vize-Kanzler Heinz-Christian Strache, wonach er den FPÖ-Chef um Hilfe bat, stürzte ein Tsunami der Emotionen über den Niederösterreicher herein. Die eine Seite will ihn jetzt nicht mehr auf der Bildschirmfläche sehen, die andere tobt darüber, dass sie ihn nicht mehr sehen darf. „Fit mit Philipp“ gehörte für einige Schichten der Gesellschaft zum morgendlichen Ritual, so wie das Kipferl und der Kaffee.