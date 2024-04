Wie sich die Volksbank aus der Krise schrumpfte

Fokus liegt auf Geschäft in Österreich

Gerald Fleischmann, der seit neun Jahren am Steuer bei der Volksbanken-Gruppe steht: „Wir haben unsere Osteuropa-Bank verkauft, ebenso andere Beteiligungen (wie etwa in Liechtenstein). Wir konzentrieren uns total aufs Geschäft in Österreich und da haben wir vor allem am Land gut punkten können.“