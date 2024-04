„Das ist das Schlimmste, was einem passieren kann“

„Eine Katastrophe, was die im Moment machen“

„Bei Mercedes ist im Moment der Wurm drin. Man sieht es auch an Toto Wolffs Reaktionen bei uns. Ich schätze ihn, ich mag ihn, aber das ist ja eine Katastrophe, was die im Moment machen. Die wissen ja teilweise gar nicht, was sie tun. Sie sagen, ja wir haben die Reifen geschont, aber dann haben sie die Reifen viel zu lange geschont“, findet Schumacher deutliche Worte.