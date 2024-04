Träume von der EM und einem internationalen Herbst

„Jedes Spiel ist im Titelkampf jetzt sehr wichtig“, sagt Vit Jaros, „ich hoffe daher sehr, dass wir am Sonntag die drei Punkte mitnehmen können. Ich wäre enttäuscht, wenn wir nicht gewinnen!“ Über Hartberg und Torjäger Entrup will der 22-jährige Tscheche nicht allzu viel sagen, aber er streitet nicht ab, dass Meistertitel und Cupsieg starke Argumente für einen Start bei der EURO in Deutschland wären: „Ich bin leider nicht der Teamchef, der die Mannschaft aussucht, aber wenn ich so weiter mache, habe ich Chancen.“