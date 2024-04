VfB Stuttgart gegen Frankfurt ab 18.30 Uhr LIVE

Nur Leverkusen in Rückrunde besser

In der Rückrunde holte nur Leverkusen mehr Punkte (31) als der VfB (26), der seit zehn Bundesliga-Spielen ungeschlagen ist. Auf Rang vier hat Stuttgart gute sieben Zähler Vorsprung, zudem nehmen sich RB Leipzig und Borussia Dortmund am 31. Spieltag noch gegenseitig Punkte weg. Am vergangenen Wochenende siegten die Schwaben gegen den BVB mit 1:0.