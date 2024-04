Messi-Effekt: Warum echte Männer Pink tragen

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat echt Schwein gehabt: Bei ihrer Spiel-Premiere in den neuen EM-Trikots, gehalten in einem Farbverlauf von Quietschrosa bis ins satte Violett, konnten sie die Niederlande mit 2:1 besiegen. Das Aufatmen war groß, nicht nur wegen der gelungenen Rasenperformance, sondern ob des giftigen Raunens, das sich im Vorfeld breitgemacht hatte: Kicker in Barbie-Farben? Steht da nicht mindestens der Untergang der Männlichkeit bevor?