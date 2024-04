Schubert beim Boulder-Weltcupstart in China Achter

Am Wochenende folgt in Wujiang der erste Lead-Bewerb der Saison. Schubert und die ebenfalls bereits für Olympia qualifizierte Jessica Pilz werden diesen aber auslassen. „Der Vorteil daraus, dass ich bereits für die Olympischen Spiele qualifiziert bin, ist, dass ich wie in den meisten Jahren trainieren kann. Ich trainiere zuerst Boulder und dann Lead, also habe ich noch kein Lead trainiert“, erklärte Schubert.