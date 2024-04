Ex-Liverpool-Kicker: Kokainsucht nach Rücktritt

Der 47-jährige Murphy kann auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken. In der Premier League kickte er für Liverpool, Charlton, Tottenham und Fulham. Außerdem absolvierte er neun Spiele für die englische Nationalmannschaft. Im Jahr 2013 hing er seine Fußballschuhe an Nagel. „Anfänglich habe ich mich in bestimmten Dingen versucht, um einen Kick zu bekommen“, schildert er im „Ben Heath Podcast“. „Ich glaube, es war eine Anhäufung von Dingen, die ich brauchte, um der Realität zu entfliehen. Und die Realität bestand darin, sich den Problemen zu stellen.“