PSG-Trainer Enrique stichelt – Xavi reagiert cool

„Ohne Zweifel ich“, hatte Enrique die Frage, wer von den beiden die Barca-Werte denn besser verkörpere, auf einer Pressekonferenz geantwortet. „Das ist keine Meinung. Schaut euch die Zahlen an, schaut euch die Ballbesitzquote an, die Torchancen, das hohe Pressing. Schaut euch die Titel an, schaut euch die Trophäen an. Ohne Zweifel: Ich!“