ÖFB-Frauen holen wichtigen Sieg gegen Polen

Treffer in der Nachspielzeit

Die 20-jährige Offensivspielerin von der SGS Essen lenkte eine Dunst-Hereingabe ins Tor ab, die eingewechselte Polin Kayla Adamek konnte den Ball nur hinter der Linie klären. Purtscheller belohnte sich damit für einen wie auch schon gegen Deutschland starken Auftritt am rechten Flügel. Dunst hätte den Sack zumachen können, zielte aber am langen Eck vorbei (78.). Dadurch blieb es noch spannend, die polnische Topstürmerin Ewa Pajor, die in einigen Aktionen ihre Klasse aufblitzen ließ, und Co. konnten Zinsberger vor mehr als 4.000 Zuschauern aber nicht noch einmal bezwingen.