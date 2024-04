ÖSV-Ass mit Glück im Unglück bei heftigem Sturz

Die 29-jährige Möggnerin, die in der abgelaufenen Saison so konstant wie noch nie unterwegs war und gleich achtmal in den Top-10 im Weltcup landete, kam nach einem Linienfehler beim Abbremsen heftig zu Sturz. Aufgrund von Schmerzen im linken Knie begab sie sich zu einer Untersuchung in die Privatklinik Hochrum. Dort diagnostizierte Doktor Christian Fink einen Innenbandeinriss im linken Knie und eine Schienbeinprellung fest.