Brezina schrieb Buch für Kinder im Burgenland

An die 40.000 Exemplare werden verteilt

Jetzt wurden gemeinsam mit Bildungslandesrätin Daniela Winkler die ersten Exemplare von „Die fliegende Burg“ an die Kinder der Volksschule Weiden am See verteilt. In den kommenden Wochen erhalten auch die anderen Volksschulen, Kindergärten und Sonderschulen die Bücher. Bis zum Schuljahr 2027/2028 sollen bis zu 40.000 Bücher verteilt werden.