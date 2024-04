80er-Jahre Musical „Rock Of Ages“ begeistert Fans

„Rock Of Ages“, das Musical, das sich selbst nicht zu ernst nimmt und kein 80er-Klischee auslässt, hat sein Publikum einmal mehr begeistert. Die Produktion ist ein Tribut an das Lebensgefühl und die unvergesslichen Rock-Hymnen der 80er-Jahre. Mit mehr als 25 weltbekannten Hits, darunter „Here I Go Again“, „The Final Countdown“ und „Can‘t Fight This Feeling“, lässt „Rock Of Ages“ das Theater erzittern. Die energiegeladene Show, die sowohl eine Liebesgeschichte als auch eine rockige Hommage darstellt, wurde jüngst mit drei Broadway World Germany Awards ausgezeichnet, unter anderem für die beste Choreografie, das beste Kostümdesign und das beste Lichtdesign.