Mit Cobra-Unterstützung: Polizei schnappt Dealer

Sogar das EKO Cobra Süd rückte für den Einsatz in der Althofener Wohnung am Montag an. „In den Morgenstunden wurde die gerichtlich bewilligte und von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angeordnete Hausdurchsuchung durchgeführt“, berichtet die Polizei. „Beim 42-jährigen Beschuldigten konnten eine geringe Menge Cannabiskraut, Bargeld in der Höhe von mehreren tausend Euro und weitere szenetypische Gegenstände sichergestellt werden.“