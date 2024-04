ÖVP-Ortschef lässt zwei rote Mandate verfallen

Festgeschrieben sind die Eckdaten für sogenannte Ergänzungslisten nach Wahlerfolgen in der Salzburger Gemeindewahlordnung. Der Vorschlag muss mindestens so viele Ersatzgewählte enthalten, als Bewerber dieser Partei gewählt worden sind, heißt es. Die Formulierungen in § 86 lassen aber einen Interpretationsspielraum offen. „Die Vorgangsweise entspricht nicht dem Wählerwillen. Wir werden das jetzt rechtlich prüfen“, heißt es bei der SPÖ, die auch kritisiert, nicht informiert worden zu sein und den Gang zum Verfassungsgerichtshof überlegt. Entscheiden kann über Gemeindewahlfragen jede Ortsbehörde selbst. Bei einem ähnlichen Fall 2019 in Filzmoos waren weniger Namen gefordert.