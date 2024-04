Oberwart und Kapfenberg im Viertelfinale

Die Oberwart Gunners und die Kapfenberg Bulls haben sich am Sonntag die letzten zwei Tickets für das Viertelfinale der Basketball-Superliga geholt. Die Burgenländer schafften in der vorletzten Qualifikationsrunde mit einem 92:64-Derbysieg in Eisenstadt gegen BBC Nord Dragonz aus eigener Kraft den Aufstieg. Die Steirer setzten sich gegen den letzten verbliebenen Konkurrenten BC Vienna auswärts mit 80:72 durch.