„Rapid muss man so lassen, wie es ist“

„Nicht nur für Rapid, für beide Wiener Vereine ist es bitter, wenn ein Provinzverein seit Jahren die Liga so dominiert.“ Leo Lainer „darf“ das so direkt sagen, den Serienmeister so nennen. Er ist ein gebürtiger Salzburger, aber in der Mozartstadt UND in Hütteldorf eine Legende. Mit Rapid holte die Laufmaschine auf der rechten Flanke in den 1980er-Jahren sieben (!) Titel, mit Salzburg (allerdings der violetten Austria) wurde er in den 1990ern auch dreimal Meister. „Und zweimal mit Tirol“, zwinkert der 63-Jährige.