Ring frei für Runde zwei der Super-Hexer

Zum 83. Mal kreuzen die Bulls und KAC heute in Halbfinalspiel zwei die Schläger in einem Eishockeyliga-Spiel in der (ausverkauften) Eisarena. Die letzten sechs Duelle dort gingen alle an die Salzburger (Torbilanz 26:7), die nach dem Overtime-1:0 zum Auftakt in Klagenfurt mit breiter Brust auftreten können.