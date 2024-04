Land lenkt bei Verkehrsdienstleistungen ein

Neue Regelung tritt mit Mai in Kraft

Die neue Regelung tritt mit Mai in Kraft und wurde auf Chefebene verhandelt, heißt es aus dem Büro des Landeshauptmannes. Während man Details in den nächsten Wochen präsentieren will, stehen die Eckpunkte fest: Während sich die VBB auf den weiteren Ausbau des öffentlichen Bus-Linienverkehrs und Inhouse-Fahrten für Holding-Unternehmen konzentriert, soll der Bereich der Sonder- und Gelegenheitsverkehre künftig wieder von privaten Bus- und Taxi-Unternehmern bedient werden.