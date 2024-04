Eine Rarität zwischen Land und Wasser

Auf den ersten Blick wirkt das zarte Pflänzchen vielleicht wenig spektakulär. Doch beim Bodensee-Vergissmeinnicht handelt es sich um alles andere als ein „Mauerblümchen“. Die Art hat mittlerweile Seltenheitswert und kommt weltweit nur am Bodensee und an wenigen angrenzenden Gewässern vor. Im Jahr 1994 zählte das Bodensee-Vergissmeinnicht bereits zu den seltensten Pflanzenarten Mitteleuropas, 2022 schrumpfte der Bestand im Rheindelta auf nur mehr 30 Rosetten. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, wurden im April vergangenen Jahres Pflanzenteile entnommen und von den Profis der Gärtnerei Kopf in Sulz nachgezogen.