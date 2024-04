„So kommt nicht eine Wohnung auf den Markt“

Innsbruck ist bei der Ermittlung des Leerstandes ein Vorbild. Die Stadt spürt leer stehende Immobilien per exaktem Monitoring auf. Die Hälfte der Wohnungen wurde einem Check unterzogen. Man weiß nun, dass hochgerechnet 8,8 Prozent aller Einheiten leer stehen. Ergibt bei 79.000 Wohnungen eine Leerstandsziffer von 7000. Was der Blick nach Innsbruck auch zeigt: Selbst die Kenntnis über den Leerstand ist keine Garantie, diese Immobilien mobilisieren, also auf den Markt bringen zu können. Wie in Salzburg haben sich ein Jahr nach Einführung der gesetzlichen Leerstandsabgabe erst eine Handvoll Besitzer leer stehenden Objekte gemeldet.