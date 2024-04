Diese Windrad-Anlagen könnten bald gebaut werden

Windräder gibt es in Salzburg bekanntlich keine. Zwei Windparks haben derzeit zumindest die Chance auch gebaut zu werden. Am Windsfeld in der Gemeinde Flachau sind die Fortschritte am größten. Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) soll noch im Sommer eingereicht werden. „Dann könnte der Bau im besten Fall 2025 beginnen“, sagt Salzburg-AG-Vorstand Herwig Struber. Er betont, dass es in Österreich genug Erfahrung mit Windrädern in alpinen Lagen gibt. Eben diese Lage ist ein häufiger Kritikpunkt bei den Gegnern.