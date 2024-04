„Für mich ist es normal, meinen Körper zu zeigen“

Als Stuntdouble hängt sie auf einem Luster 20 Meter in der Luft, beeindruckt als Flugartistin in den Theatern dieser Welt und stemmt locker ihren 92-kg-Freund auf die Schultern. Für eine Show in Bad Ischl kam Christina Zauner von Sydney nach Oberösterreich zurück. Und erzählt, warum sie besser keinen Schwächeanfall bekommen sollte.