Sohn soll Mutter im Pflegeheim missbraucht haben

„Begrapschen der Brüste und der Genitalien“

Auch andere Kollegen in dem Heim beobachteten die Zärtlichkeiten, deren Intensität schließlich in dem gegipfelt sein soll, was Staatsanwältin Ines Küttler als sexuellen Missbrauch einer wehrlosen Person anklagt: „Zungenküsse, das Begrapschen der Brüste und der Genitalien. Da gibt es aufgrund der Zeugen keinen Zweifel!“ Der Angeklagte selbst schildert naturgemäß alles anders: „Ich verehre meine Mutter, habe sie acht Jahre zu Hause gepflegt, ehe es nicht mehr ging und sie ins Heim musste. Ich habe ihr alte Lieder zum Erinnern vorgespielt, aber niemals würde ich sie unsittlich berühren, das wäre ja Inzest!“