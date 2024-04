Die Polizei schwitzt mehr als die Marathonläufer!

Linzer Exekutive steht nicht nur vor heftigem Sonntag mit dem 22. Oberbank Marathon im Dauerstress. Auch am Freitag und am Samstag sind die Polizisten in der Landeshauptstadt ordentlich eingespannt. „Wir werden mehr Kalorien verbrennen, als die Teilnehmer am Marathon“, sagt Chefinspektor Heinz Oberauer.