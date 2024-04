Ein wichtiger Beitrag gegen das Vergessen

Die Schicksale der Juden von Lackenbach werden in der Dokumentation „Lackenbach. Meine Kehillah“ (am 4. Mai, 19.25 Uhr, ORF III) erzählt. Fast ein Viertel der Menschen der burgenländischen Gemeinde waren jüdischen Glaubens und wurden von den Gräueln des Naziterrors 1938 getroffen. Grund genug für Produzent Norbert Blecha zur Präsentation seines Werkes in die frisch sanierte Synagoge von Kobersdorf einzuladen.