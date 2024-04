„Krone“ – die Zeitung der Österreicher

Spitzenreiter in mehreren Bundesländern

Die Stärke der „Krone“ ist vor allem eine Stärke quer durch ganz Österreich. So liegen wir in Niederösterreich und dem Burgenland klar auf Platz 1, in Wien Kopf an Kopf. Ausgezeichnet auch die Position in Oberösterreich, Salzburg, in Kärnten und der Steiermark. In diesen beiden südlichen Bundesländern liegt die „Krone“ neuerdings sonntags nur noch einen kleinen Wimpernschlag hinter der hier lange Zeit dominierenden „Kleinen Zeitung“.