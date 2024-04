Neue Klinik Oberwart zieht Besuchermassen an

Großes Interesse bei allen Altersklassen

An die 1000 Besucher – darunter Schulklassen, Gemeindepolitiker, Ärzte und all jene, die hinter die Kulissen eines Krankenhausbetriebes werfen wollten, kamen und ließen sich vom Angebot entlang des Ausstellungspfades, der einen Einblick in fast alle Bereiche der Klinik ermöglichte, begeistert. Besonders groß war das Interesse an der Technik, aber auch die Warteschlange an der Übungskonsole des OP-Roboters DaVinci war enorm. „Was die Gäste hier im Rahmen der Tage der offenen Tür zu sehen bekommen, markiert einen Meilenstein in der medizinischen Nahversorgung. Der Einsatz neuester Technologien garantiert die bestmögliche Betreuung der Patienten“, unterstreicht Primaria Dr. Evelyn Gräf, ärztliche Direktorin der Klinik Oberwart.