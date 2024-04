Thiem: „Solides Match, es war keineswegs schlecht“

Für Dominic Thiem ist am Donnerstag im Achtelfinale des ATP250-Sandplatz-Turniers in Estoril das Aus gekommen. Der Niederösterreicher, der in der Auftaktrunde sein erstes Tour-Level-Match der Saison gewonnen hatte, musste sich dem französischen Routinier Richard Gasquet mit 4:6,6:7(6) geschlagen geben. „Es war ok. Ich hatte ein solides Match am Montag und ein solides heute, es war keineswegs schlecht. Es hätte auch für mich ausgehen können, speziell der zweite Satz“, sagte Thiem.