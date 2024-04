Thiem ehrlich: „Ich habe jetzt damit aufgehört“

Dominic Thiem hat am Rande des Turniers in Estoril offen über seine anhaltenden Schwierigkeiten gesprochen. Er sei nicht mehr der gleiche Spieler, wie vor seiner schweren Verletzung. Mit solchen Vergleichen habe er jetzt aber aufgehört und konzentriert sich auf die Gegenwart. In Portugal konnte er einen wichtigen Sieg für die Moral feiern.