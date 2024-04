Sebastian Ofner gegen Aleksandar Vukic heute LIVE

Nach seinem wenig geglückten Sand-Ausflug nach Südamerika im Frühjahr startet Sebastian Ofner in Marrakesch seinen nächsten Anlauf auf der roten Asche. Nach einem Freilos als Nummer zwei der Setzliste startet die österreichische Nummer eins am Donnerstag gegen Aleksandar Vukic aus Australien in den Einzel-Wettbewerb.