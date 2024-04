Ohlala! Nashorn „Malou“ wird wegen Liebe Französin

16 Stunden lang fuhr das vier Jahre alte Weibchen von Mittwoch auf Donnerstag in einem Spezial-Container von Schmiding in den Zoo Barben nach Südfrankreich. „Sie hatte Karotten, Pellets und Heu im Container. Also das, was sie gerne mag“, schildert Daniela Artmann, Zoologin in Schmiding, wie der außergewöhnliche Umzug ablief.