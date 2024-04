Menschenaffen in Afrika stark bedroht

Daten aus 17 Ländern ausgewertet

Das Forschungsteam unter Leitung von Wissenschaftlern des iDiv Halle-Jena-Leipzig nutzte für die Studie Daten zu Abbaustätten in 17 afrikanischen Ländern, die entweder bereits in Betrieb genommen wurden oder derzeit erschlossen werden. Dabei glich es die Orte dieser Bergbaustätten mit den Lebensräumen von Menschenaffen-Populationen ab, wobei sie davon ausgingen, dass Tiere in einem Umkreis von zehn Kilometern direkt betroffen seien, in einem Umkreis von 50 Kilometern indirekt.