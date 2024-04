ÖVP verliert auch noch das Gartenamt

Erstmals traf sich die angehende Stadtregierung am Mittwoch in der großen Fünferrunde. Beim Treffen aller Mitglieder galt es die Ressortverteilung festzuzurren. An den groben Plänen von SPÖ-Wahlsieger Bernhard Auinger änderte sich nichts mehr. Damit muss ÖVP-Vizebürgermeister Florian Kreibich tatsächlich Planung und Verkehr an Anna Schiester von der Bürgerliste, der mit Abstand kleinsten Fraktion in der Stadtregierung, abgeben.