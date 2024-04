„Schlagfertiger“ Taxifahrer muss blechen

Doch der Reihe nach: Mitte Jänner steigt der 53-jährige Oberländer am Bahnhof Bludenz ins Taxi des Angeklagten, um nach Nüziders zu fahren. Als es jedoch am Ende ums Zahlen der knapp 13 Euro geht, stellt sich der Fahrgast quer – er steigt aus und schlägt mit einem Notfallhammer die Autoscheibe der Fahrerseite ein und sucht dann das Weite. Worauf der unverletzt gebliebene Chauffeur mit seinem Taxi die Verfolgung aufnimmt. „Ich habe ihn gestellt und mehrmals gesagt, er solle den Hammer fallenlassen, da ich ihn sonst schlagen würde“, so der 140 Kilogramm schwere Taxler. Kurz darauf eskaliert die Situation und der Hüne verpasst dem schmächtigen und stark alkoholisierten Fahrgast mehrere Faustschläge ins Gesicht. Die Verletzungen beim Opfer sind beträchtlich: Neben einem Nasenbeinbruch stellen die Ärzte im Krankenhaus auch einen Bruch des Jochbeins und der Augenhöhle fest.