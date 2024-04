Hü hot! Pferdestall als Ort für tierisch guten Sex

„Passt so einer Stute ein Hengst nicht ins Beuteschema oder kann sie ihn nicht riechen, sollte er sich schleunigst vom Acker machen, wenn er von ihr keinen Tritt verpasst bekommen will, der sogar tödlich ausgehen kann“, schmunzelt Fischl, der auch im renommierten Zucht- und Ausbildungsstall von Heinz und Martina Winter in Rudersdorf gerade alle Hände voll zu tun hat. Rund 100 Spring- und Dressurpferde werden hier pro Jahr gedeckt. Aktuell geben sechs gekörte Deckhengste alles.