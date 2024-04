Lavanttal-Hilfe für Risiko-Rookie und Titelhamster

Die Lavanttal-Rallye sorgt am 5./6. April wieder für ordentlich Lärm im Raum Wolfsberg. Für Motorsport-Begeisterte wird einiges geboten. Insgesamt stehen 13 Sonderprüfungen auf 157 Kilometern am Programm. Und ganz vorne sieht alles nach einem Wolfsberger Duell aus – am Beifahrersitz!