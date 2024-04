Einbrecher on Tour: Zwei Fahrraddiebstähle pro Tag

„Fahrräder sind das neue Gold der Kriminellen“ – so vor Monaten bereits die Schlagzeile in der „Kärntner Krone“. Was die Zahlen der jüngst veröffentlichten Kriminalstatistik aus dem Jahr 2023 nun auch belegen: Demnach wurden im vergangenen Jahr nicht weniger als 897 „Drahtesel“ (im Schnitt also rund zwei Fahrräder pro Tag) als gestohlen gemeldet.