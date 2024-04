Raumfahrt: Was sind Ihre Visionen für die Zukunft?

Der 12. April 1961 stellte einen Meilenstein in der Geschichte der Menschheit dar, denn an diesem Tag fand der erste bemannten Weltraumflug statt. Juri Gagarin ist seitdem ein Name, der allen, die sich für das Thema Raumfahrt interessieren, im Gedächtnis haftet. Der Beginn der Ära der Erforschung des Weltraums ist untrennbar mit ihm verbunden.