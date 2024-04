Die Psycho-Tricks für die große Mission 2024

„Besser für Teamgeist“

Um dieses nicht zu gefährden, griff der 25-jährige Linzer sogar ganz tief in die psychologische Trickkiste: Traditionell steht dem Gesamtsieger der DTM die Nummer eins auf seinem Rennfahrzeug zu, die in den letzten Jahren auch alle Sieger mit Stolz genommen haben. Preining tickt aber anders. Er bestand darauf, auch 2024 mit der Startnummer 91 zu fahren! Grund: „Es ist viel besser für den Teamgeist, mit der 91 wieder anzugreifen, als den sportlichen Erfolg mit der Nummer 1 zu verteidigen. Und 2024 interessiert keinen, was du 2023 geschafft hast“, ist Preining überzeugt, obwohl dieses Thema doch für Gesprächsstoff gesorgt hatte: „Für einige aus dem Team war der Reiz schon groß. Es darf nicht jeder mit der 1 fahren, das ist eine Ehre, die man sich verdienen muss. Aber das war mir wichtig und daher bleibt es bei der 91“, bekräftigt Tom, der ab Montag die finalen Tests auf dem Hockenheimring bestreitet. Mit dem Vorteil, kein nagelneues Auto wie 2023 einsetzen zu müssen: „Erfahrungen und Daten helfen uns natürlich. Es liegt an uns, erfolgreich zu sein. Wer mit uns um die Spitze mitfährt, ist mir wurscht.“